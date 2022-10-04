В Баку наблюдался пылевой туман

Согласно данным автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдался пылевой туман.

Об этом Day.Az сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР Гюльнара Аббасова.

По ее словам, содержание дисперсных частиц пыли в Хатаинском районе превысило норму в 1,5 раза, а в Низаминском районе - в 2,4 раза.

"Согласно синоптической ситуации, а также моделям прогнозирования пыли, наблюдаемые погодные условия носят трансграничный характер", - отметила она.