Повлияло ли землетрясение в Турции на Азербайджан?

Землетрясение в Турции не повлияло на тектонические процессы на территории Азербайджана.

Об этом сказал во вторник Trend руководитель Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли, передает Day.Az.

"Место, где произошло землетрясение - это совсем другой регион. Тектонические процессы, происходящие там, глубинные разломы никак не связаны с Азербайджаном. У населения нет причин для беспокойства", - сказал Етирмишли.

Отметим, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула. Эпицентр землетрясения находился в провинции Дюздже на глубине 6,8 км. Сообщается, что в результате землетрясения пострадали 35 человек.