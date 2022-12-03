Какой будет погода в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами морось, северо-восточный ветер.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем 4-7 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горах возможен снег. Местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза.