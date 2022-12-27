Министр науки и образования Азербайджана рассказал о проекте "#CodeForFuture"

Проект "#CodeForFuture" реализуется министерством науки и образования Азербайджана в различных высших учебных заведениях на основе государственно-частного партнерства отдельных образовательных компаний.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня по случаю завершения проекта "#CodeForFuture" сказал журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в этом году к проекту были привлечены 2 300 человек.

"Суть состоит в том, чтобы создать условия для того, чтобы студенты, обучающиеся в основном на 3 и 4 курсах, приобретали навыки, необходимые на рынке труда. Эти занятия длятся 3-4 месяца, в зависимости от программы. Существует огромный интерес к этим программам как со стороны высших учебных заведений, так и со стороны студентов. Треть студентов, окончивших программу, трудоустраиваются примерно через 2 месяца. Мы думаем, что в ближайшие годы увеличим эти показатели, проект этого года считается пилотным. Учитывая положительные результаты, которые мы наблюдаем, мы привлечем к этим проектам больше студентов и даже выпускников", - сказал Амруллаев.