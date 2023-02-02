Операция МВД в Сиязане

В Сиязане проведена операция против наркоторговцев, задержаны 10 человек.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Губинской региональной группы МВД Азербайджана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Эльман Гиясов, занимавшийся приобретением, хранением, перевозкой и продажей наркотических средств. При его досмотре был обнаружен и изъят героин, который он перевозил с целью продажи.

В результате операций, проведенных в январе сотрудниками отдела полиции Сиязанского района, в общей сложности было задержано 10 человек, занимавшихся приобретением, перевозкой и хранением наркотиков (Гасанага Гусейнов, Гюндуз Шихалиев, Чимназ Байрамова, Интигам Балаев, Ханджан Байрамов, Эльнур Эльдаров, Хикмет Аббасов, Зохраб Амиргулиев и Рамин Алиев), у них были обнаружены различные наркотические средства.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Гиясова избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении других лиц - в виде ограничения свободы передвижения.