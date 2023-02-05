https://news.day.az/society/1535144.html Самолет, следовавший рейсом Баку-Стамбул, приземлился в Анкаре
Самолет, следовавший рейсом Баку-Стамбул, приземлился в Анкаре
Капитан самолета, выполнявшего рейс J2 9105 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в Анкаре из-за сильного снегопада в аэропорту назначения, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Buta Airways.
Самолет приземлился в международном аэропорту Эсенбога (Анкара) в 20:50 по бакинскому времени.
Вылет в Стамбул состоится по мере улучшения погодных условий.
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