Самолет, следовавший рейсом Баку-Стамбул, приземлился в Анкаре

Капитан самолета, выполнявшего рейс J2 9105 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в Анкаре из-за сильного снегопада в аэропорту назначения, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Buta Airways.

Самолет приземлился в международном аэропорту Эсенбога (Анкара) в 20:50 по бакинскому времени.

Вылет в Стамбул состоится по мере улучшения погодных условий.