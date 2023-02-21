Назван объем средств, выплаченных в Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с COVID-19

В Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса, выплачены в мае-декабре 2022 года надбавки в размере около 2 миллионов манатов.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), суммы срочных надбавок следующие:

Месяц По государственным медицинским учреждениям Всего Медицинские работники Немедицинские работники Май 244 811,58 AZN (1 163 человека) 24 008,55 AZN (415 человек) 268 820,13 AZN (1 578 человек) Июнь 111 934,58 AZN (813 человека) 15 965,01 AZN (293 человека) 127 899,59 AZN (1 106 человек) Июль 232 109,62 AZN (1 246 человек) 34 499,07 AZN (352 человека) 266 608,69 AZN (1 598 человек) Август 428 380,54 AZN (1 817 человек) 58 819,02 AZN (461 человек) 487 199,56 AZN (2 278 человек) Сентябрь 301 862,90 AZN (1 605 человек) 39 254,75 AZN (420 человек) 341 117,65 AZN (2 025 человек) Октябрь 167 470,32 AZN (1 158 человек) 23 470,10 AZN (381 человек) 190 940,42 AZN (1 539 человек) Ноябрь 147 884,01 AZN (985 человек) 22 398,78 AZN (341 человек) 170 282,79 AZN (1 326 человек) Декабрь 99 077,47 AZN (787 человек) 14 361,13 AZN (242 человека) 113 438,60 AZN (1 029 человек) Всего: 1 733 531,02 AZN (9 574 человека) 232 776,41 AZN (2 905 человек) 1 966 307,43 AZN (12 479 человек)

Следует отметить, что выплата срочной надбавки Агентством за декабрь продолжается в соответствии со списками, направленными государственными медицинскими учреждениями.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанаот 24 января 2023 года № 19 выплата срочных надбавок к заработной плате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией коронавируса нового типа (COVID-19), продлена до 1 марта 2023 года.