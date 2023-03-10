Один из раненых в результате перестрелки в Насиминском районе Баку прооперирован

В связи с произошедшим в Насиминском районе Баку вооруженным инцидентом, продолжается медицинское обследование и лечение раненых, которые были помещены в Клинический медицинский центр, подведомственный Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). Один из пострадавших - Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.), находится в настоящее время в травматологическом отделении Клинического медицинского центра с диагнозом - огнестрельное ранение. Его состояние стабильное.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в TƏBİB.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.