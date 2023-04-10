https://news.day.az/society/1554171.html Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет вакансии
Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет вакансии
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку приглашает на постоянную работу на следующие вакансии (отбор происходит на конкурсной основе):
1. Главный бухгалтер
2. Бухгалтер
Требования к кандидатам:
- высшее образование по соответствующей специальности и опыт работы в государственных бюджетных организациях, в том числе в системе высшего образования,
- владение компьютерными программами Microsoft Office, 1C.
На должность главного бухгалтера допускаются кандидаты, имеющие профессиональный сертификат бухгалтера.
Заведующий отделом кадров
Требования к кандидатам:
- высшее образование и опыт работы в системе организации подбора, расстановки и использования кадров,
- владение компьютерными программами Microsoft Office.
CV и нижеследующие документы (электронный вариант) просим отправлять на адрес [email protected] до 30 апреля 2023 года:
- диплом о высшем образовании;
- сертификаты (если имеются).
Контактный телефон для дополнительной информации 012-598-93-24.
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