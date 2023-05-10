Когда откроют сухопутные границы?

Срок особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом, комментируя вопрос открытия сухопутных границ, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что вопрос открытия сухопутных границ будет рассмотрен позже.