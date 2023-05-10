https://news.day.az/society/1562986.html Когда откроют сухопутные границы? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Когда откроют сухопутные границы? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Срок особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 июля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом, комментируя вопрос открытия сухопутных границ, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Он отметил, что вопрос открытия сухопутных границ будет рассмотрен позже.
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