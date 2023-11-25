https://news.day.az/society/1617287.html Будет создана кольцевая схема электроснабжения Кяльбаджар-Лачин
Будет создана кольцевая схема электроснабжения Кяльбаджар-Лачин
ОАО "Азеришыг" завершает строительство Кяльбаджарского центра цифрового управления, передает Day.Az.
Параллельно на территории села Истису началось строительство подстанции "Истису".
В завершении работ будет создана кольцевая схема электроснабжения, соединяющая электросети Кяльбаджарского и Лачинского районов.
Также подходят к концу работы по электроснабжению в направлении сел Зар, Зейлик, Истису, Аггая, Мерджимек и Йеллидже.
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