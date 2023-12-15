Названы нерабочие дни в 2024 году

Решением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 15 декабря 2023 года утверждены Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2024 год.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В соответствии с нормой рабочего времени, в 2024 году следующие дни не считаются рабочими:

1, 2 января - Новый год;

20 января - День всенародной скорби;

8 Марта - Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;

10, 11 апреля - праздник Рамазан;

9 Мая - День Победы над фашизмом;

28 мая - День Независимости;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

16, 17 июня - Гурбан байрамы;

26 июня - День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики;

8 ноября - День Победы;

9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики;

31 декабря - День международной солидарности азербайджанцев.

В 2024 году выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются 3, 4, 5 января, 25 и 26 марта, 18 и 19 июня, 11 ноября, а при шестидневной рабочей неделе - 3 января, 25 марта и 18 июня. При пятидневной рабочей неделе 7 января - рабочий день.

В феврале 2024 года будет 29 дней, 2024 год состоит из 366 дней.

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