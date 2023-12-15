Названы нерабочие дни в 2024 году - ФОТО
Решением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 15 декабря 2023 года утверждены Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2024 год.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В соответствии с нормой рабочего времени, в 2024 году следующие дни не считаются рабочими:
1, 2 января - Новый год;
20 января - День всенародной скорби;
8 Марта - Международный женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;
10, 11 апреля - праздник Рамазан;
9 Мая - День Победы над фашизмом;
28 мая - День Независимости;
15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;
16, 17 июня - Гурбан байрамы;
26 июня - День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики;
8 ноября - День Победы;
9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики;
31 декабря - День международной солидарности азербайджанцев.
В 2024 году выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются 3, 4, 5 января, 25 и 26 марта, 18 и 19 июня, 11 ноября, а при шестидневной рабочей неделе - 3 января, 25 марта и 18 июня. При пятидневной рабочей неделе 7 января - рабочий день.
В феврале 2024 года будет 29 дней, 2024 год состоит из 366 дней.
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