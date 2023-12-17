Приостановлено движение поездов Баку-Пиршаги

В связи с тем, что воздушная линия электропередачи мощностью 6 кВ, принадлежащая ОАО "Азеришиг", оборвалась и упала на электрический кабель, питающий железнодорожную линию, движение поездов в направлении железной дороги Баку-Пиршаги-Баку было приостановлено.

Как передает Day.Az, в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подтвердили этот факт.

Сообщается, что это произошло в направлении Пиршаги-Забрат. По этой причине движение поездов в этом направлении было остановлено до устранения последствий аварии.

В то же время поезд, который должен был отправиться со станции Сумгайыт в 18:12, был переведен на направление Сумгаит-Хырдалан-Баку с опозданием на 20 минут.

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