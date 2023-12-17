https://news.day.az/society/1622914.html В Лерике в доме взорвался баллон с газом
В Лерике в доме взорвался баллон с газом
В Лерике в доме взорвался баллон с сжиженным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента тяжелые травмы получили жители села Нода Асиф Алиаббас оглу Мамедов 1969 года рождения и его жена Ильхама Мурсал гызы Мамедова 1970 года рождения.
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