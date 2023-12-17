Высота волн в Каспийском море достигла 4,6 метра

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 18:00 17 декабря, на территории страны сохраняется ветреная, дождливая погода.

Как сообщили Day.Az в гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Балакене, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Шеки, Загатале, Шабране, Джафархане, Лянкяране, Нефтчале, Билясуваре, Бейлагане периодически шли кратковременные дожди, в Гядабеке, Дашкесане, Хачмазе, Халтане, Сарыбаше (Гах), Губе, в предгорьях Загатальского района (Алибей) выпал снег.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась до 30 метров в секунду, в Нафталане - до 28, в Гяндже - до 24, в Тертере - до 23, в Нефтчале, Товузе, Шахдаге - до 20, в Шеки - до 18, Алтыагадже -до 17, Джейранчеле, Шамкире - до 16 метров в секунду.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в Каспийском море достигла 4,6 метра.

В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Балакене, Загатале, Гобустане, Шеки, Шамахы, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Евлахе, Джафархане, Гаджигабуле, Лерике, Ярдымлы наблюдался туман.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила 6 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 10 градусов тепла, в горных районах - 5 градусов тепла, в высокогорной местности - 0 градусов тепла, в низменных районах - 12 градусов тепла.

Нестабильная, дождливая, ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до полудня 18 декабря.

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