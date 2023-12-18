Пожар в Сумгайыте

В результате пожара на электрическом щите, установленном на втором этаже лестничной клетки четырехэтажного жилого дома в городе Сумгайыт, сгорели 6 счетчиков, 6 автоматических выключателей и 6 п.м. кабеля.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, из квартир в безопасную зону были эвакуированы 15 жителей здания.

Квартиры защищены от пожара.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

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