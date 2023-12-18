https://news.day.az/society/1622951.html Пожар в Сумгайыте - эвакуированы 15 человек
Пожар в Сумгайыте - эвакуированы 15 человек
В результате пожара на электрическом щите, установленном на втором этаже лестничной клетки четырехэтажного жилого дома в городе Сумгайыт, сгорели 6 счетчиков, 6 автоматических выключателей и 6 п.м. кабеля.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, из квартир в безопасную зону были эвакуированы 15 жителей здания.
Квартиры защищены от пожара.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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