Последняя информация о погоде

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 18 декабря на территории страны продолжалась дождливая погода, местами выпал снег, ночью и утром в некоторых частях Абшеронского полуострова прошел мокрый снег. Сильный северо-западный ветер ослаб до 8-13 м/с.

Как передает Day.Az, высота снежного покрова составила 16 см в Шахдаге, 15 см в Дашкесане, 14 см в Шеки, 13 см в Алибее (Загатала), 11 см в Ордубаде, в Габале 1 см.

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