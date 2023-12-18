Truefitt&Hill Azerbaijan – королевский уход для истинных джентльменов от британского бренда

Если хотите выглядеть всегда ухоженными, здоровыми и быть всегда в тренде, то используйте продукцию Truefitt&Hill, посещайте парикмахерские Truefitt&Hill в Баку, став частью истории, свидетелем торжества люкса и качества, и получайте удовольствие, а также результат, который хотите получить - Вы этого заслуживаете!

Королевский бренд мужского ухода Truefitt&Hill Azerbaijan в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года объявил о запуске своего онлайн магазина с услугами доставки.На сайте https://www.truefittandhill.az/ представлен весь ассортимент продукции, которая идеально подходит для ежедневного использования и является отличным подарком для мужчин.

Как сообщает компания Truefitt&Hill Azerbaijan, в данный момент на всю продукцию бренда до 01.01.2024 года действует 25% скидка.Для того, чтобы воспользоваться скидкой достаточно посетить один из филиалов бренда, либо перейти в вышеуказанный сайт, выбрать продукцию и при онлайн заказах набрать код для скидки AZ1805. Код следует ввести на сайте при check out операции.

Основанный в 1805 году британский бренд Truefitt&Hill предоставляет парикмахерские услуги и мужские средства для ежедневного ухода во многих столицах мира, которые считаются финансовыми, туристическими центрами.В Азербайджане Truefitt&Hill сегодня имеет два мужских парикмахерских-магазина, где можно привести себя в порядок и приобрести средства ежедневного ухода для мужчин.Первый барбершоп Truefitt&Hill был открыт в 2014 году в роскошном FlameTowers, который является одним из символов современного Баку. Двери второго барбершопа торжественно открылись в азербайджанской столице в мае этого года на первом этаже престижного Hayat Palace Luxury Residence по адресу улица Измир, 9.

Благодаря традиционно высокому качеству и отличительным особенностям оказываемых услуг Truefitt&Hill обрела в Баку большое количество клиентов, став излюбленным местом посещения для истинных джентльменов

Одним из основных отличительных черт Truefitt&Hill является то, что бренд непосредственно в Лондоне с 1805 года в течении 218лет производит продукцию и аксессуары исключительно только для мужчин и применяет её при оказании услуг, рекомендуя эту продукцию клиентам для ежедневного использования, в зависимости от их индивидуальности.

В ассортименте бренда имеются такие необходимые продукты для ухода и личной гигиены для мужчин, как бальзамы после бритья, пены и крема для бритья, одеколоны, масла до бритья, шампуни для всех типов волос, дезодоранты, мыло для рук и тела, гели для душа и скрабы для тела, крема и пасты для укладки и фиксации волос, так же как множество элегантных аксессуаров. Имея такой огромный опыт в разработке сугубо мужской косметики. Продукция средств по мужскому уходу Truefitt&Hill уникальна тем, что наряду с современными парфюмами и кремами, здесь также представлены некоторые смеси ароматов по рецептам XVIII века. Truefitt&Hill по сей день является поставщиком товаров по мужскому уходу в королевский двор, клиентами, которого были известные лондонские династии и монархи. Имея такой огромный опыт в разработке сугубо мужской косметики, Truefitt&Hill постоянно обновляет ассортимент, выпуская и совершенствуя всё новые и новые серии мужской продукции по уходу за кожей. В Truefitt&Hill убеждены, что мужская косметическая продукция должна быть исключительно качественной, полезной и выгодной. Несмотря на то, что продукция Truefitt&Hill кажется дорогой на первый взгляд, при практическом использовании она показывает свою выгодность, так как расходуется дольше и имеет более высокое качество, чем любые аналоги. Высокое качество, полезные свойства мужской косметики и престиж бренда предопределяют выбор в его пользу Truefitt&Hill.

Отличительной чертой мастеров-парикмахеров премиального мужского бренда Truefitt&Hill является профессионализм. Парикмахеры Truefitt&Hill Azerbaijan, как и в салонах фирмы по всему миру, это мастера высокого класса, знающие о своём деле практически всё! Опыт работы парикмахеров, работающих в бакинских салонах Truefitt&Hill, как правило, превосходит 10 лет. Среди мастеров есть профессионалы, работающие 12, 13, 20 и даже 25 лет. Профессиональные парикмахеры бакинских салонов Truefitt&Hill идут в ногу со временем и всегда в курсе новых тенденций, постоянно работая над собой, изучая новое. В этом смысле, сам бренд Truefitt&Hill также ищет и находит новое, задает тон моде, учитывая в своей работе интересы людей и применяя это на практике. Парикмахеры Truefitt&Hill в Баку знают, какую модель стрижки предложить клиенту, что лучше ему подойдет. В большинстве случаев клиенты, приходя в салон, не имеют четкого представления о том, чего хотят и какая прическа им подойдет лучше всего. Профессиональный парикмахер Truefitt&Hill не боится давать свои рекомендации в таких случаях, учитывая предпочтение клиента. Мастер Truefitt&Hill принимает во внимание не только внешний вид, но и характер клиента.

Следующим важным отличительным качеством британского бренда является неукоснительное соблюдение правил гигиены, стерилизации и дезинфекции, которые Truefitt&Hill ставит на первое место, обучая этому всех своих парикмахеров по всему миру. Таким образом, в салонах Truefitt&Hill в Баку вас обслуживает не только профессиональный парикмахер, но и профессионал в вопросах соблюдения правил гигиены. Все инструменты дезинфицируются и стерилизуются посредством специального оборудования.

Парикмахеры Truefitt&Hill должны быть элегантно одеты. Поэтому они носят галстук, светлую рубашку и жилет, что выглядит действительно красиво и отличает мастеров Truefitt&Hill. Парикмахера Truefitt&Hill также отличает манера общения с клиентом, умение поддержать разговор, либо наоборот, умение соблюсти тишину, если клиент не желает вести беседу при оказании услуг. Специалист Truefitt&Hill сразу это чувствует, понимая предпочтения клиента. Манера движения рук, при обращении с инструментами - ножницами, помазком, например, должны не быть резкими и вызывать доверие у клиента. Такие навыки, присущие мастерам Truefitt&Hill обязательны, чтобы клиент был спокоен и расслаблен. Парикмахера Truefitt&Hill отличает его положительная энергетика, что тоже очень важно при оказании услуг. Благодаря такой особенной черте парикмахеров Truefitt&Hill клиенты британского королевского бренда чувствуют себя весьма комфортно, сидя в кресле.

Клиенты Truefitt&Hill - это известные и успешные люди. Соблюдение конфиденциальности и неразглашение информации о клиентах является ещё одной отличительной чертой мастеров Truefitt&Hill. Специалисты Truefitt&Hill постоянно обучают этому своих сотрудников по всему миру, в том числе и в Азербайджане.

Немаловажным фактором, который отличает Truefitt&Hill в Баку, является месторасположение салонов-магазинов. В соответствии с престижностью бренда они расположены в престижных районах города и должны соответствовать Truefitt&Hill также с точки зрения безопасности для клиентов. Оба салона-магазина расположены в охраняемых зданиях с парковочными местами для своих клиентов, что очень важно для приезжающих по предварительной записи.

Парикмахерские-магазины Truefitt&Hill в Баку сегодня предлагают весь спектр услуг для мужчин, такие, как стрижка, классическое королевское бритьё с использованием горячих полотенец, корректировка бороды, окрашивание волос и бороды, услуги по уходу за кожей лица и по уходу за волосами, маникюр и педикюр, выполняемый профессионалами с большим стажем работы. Вам предложат услуги косметолога в отдельных кабинетах, услуги массажа в отдельных массажных кабинетах, оснащённые душевой кабиной, и даже услуги по профессиональной чистке обуви.

Hayat Palace Luxury Residence, ул.Измира 9 +99450 2424648

Flame Towers, ул.Мехти Гусейна 1A.Вход через отель Fairmont +99450 2504648