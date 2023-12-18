https://news.day.az/society/1622961.html Дерево упало на автомобиль в Хырдалане - ВИДЕО
Дерево упало на автомобиль в Хырдалане - ВИДЕО
Наблюдающийся в Баку и на Абшеронском полуострове сильный ветер вызвал ряд негативных последствий, передает Day.Az.
Согласно информации, в 25-м квартале города Хырдалан ветер повалил крупное дерево.
В результате был поврежден припаркованный на этой территории автомобиль.
Отмечается, что транспортному средству был нанесен значительный ущерб.
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