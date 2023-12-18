Дерево упало на автомобиль в Хырдалане

Наблюдающийся в Баку и на Абшеронском полуострове сильный ветер вызвал ряд негативных последствий, передает Day.Az.

Согласно информации, в 25-м квартале города Хырдалан ветер повалил крупное дерево.

В результате был поврежден припаркованный на этой территории автомобиль.

Отмечается, что транспортному средству был нанесен значительный ущерб.

Предлагаем вниманию читателей сюжет снятый İTV:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!