https://news.day.az/society/1622969.html Дорога Губа - Гусар покрыта льдом - ВИДЕО
Дорога Губа - Гусар покрыта льдом - ВИДЕО
Со вчерашнего утра в северном регионе Азербайджана наблюдается морозная погода, передает Day.Az.
Непогода доставила проблемы жителям Губы и Гусара. Обледенение дороги от Гусара в направлении Губы создало проблемы для передвижения транспорта.
Представляем кадры, снятые местными жителями:
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