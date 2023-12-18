Дорога Губа - Гусар покрыта льдом

Со вчерашнего утра в северном регионе Азербайджана наблюдается морозная погода, передает Day.Az.

Непогода доставила проблемы жителям Губы и Гусара. Обледенение дороги от Гусара в направлении Губы создало проблемы для передвижения транспорта.

Представляем кадры, снятые местными жителями:

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