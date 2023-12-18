На дорогах Азербайджана планируется увеличить количество "электронных весов"

На автомобильных дорогах Азербайджана планируется увеличить количество "электронных весов".

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В результате установки электронных весов стало возможным контролировать все дороги. Установка весов на автомагистралях - это новый проект. По ним можно определять вес проезжающих по ним грузовых автомобилей. На трех точках эта работа уже завершена. В следующем году планируется установить 51 единицу таких весов в 31 точке на автодорогах", - отметил он.

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