https://news.day.az/society/1623006.html Хорошая новость для получателей соцпомощи
Хорошая новость для получателей соцпомощи
В Азербайджане адресная социальная помощь за декабрь будет выплачена раньше, чем обычно.
Об этом в понедельник в ответ на запрос Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
В сообщении отмечается, что в связи с праздником, выплаты социальной помощи за декабрь будут выплачены раньше (к 22 декабря).
Следует отметить, что адресная социальная помощь обычно выплачивалась в конце месяца - после 25 числа.
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