Хорошая новость для получателей соцпомощи

В Азербайджане адресная социальная помощь за декабрь будет выплачена раньше, чем обычно.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в связи с праздником, выплаты социальной помощи за декабрь будут выплачены раньше (к 22 декабря).

Следует отметить, что адресная социальная помощь обычно выплачивалась в конце месяца - после 25 числа.

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