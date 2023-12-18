В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, выдавших поддельные справки о болезни

В результате расследования, проведенного на основании информации, полученной от публичного юридического лица "Национальный центр гематологии и переливания крови" министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе проведенного в феврале-мае 2023 года предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанного медицинского учреждения поддельных справок и документов (с ложными диагнозами, дающих право на установление инвалидности и освобождение от военной службы) для представления их в соответствующие органы министерства труда и социальной защиты населения и Государственной службы по мобилизации и призыву.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается для установления точного круга виновных и других лиц, с которыми они вступили в сговор.

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