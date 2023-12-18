https://news.day.az/society/1623015.html Сокращается интервал между поездами в бакинском метро
Сокращается интервал между поездами в бакинском метро
Будут приняты меры по сокращению интервала между поездами в бакинском метро.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".
"Ожидается дальнейшее расширение использования метро. Государство уделяет метро большое внимание. Именно в результате этого внимания до сих пор закупаются и будут закупаться новые вагоны", - отметил он.
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