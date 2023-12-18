Появятся ли трамваи в Баку?

В настоящее время вопрос прокладки трамвайных линий в Баку не обсуждается.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, генеральный план Баку предусматривает наличие трамвайных линий, однако в дискуссиях по развитию общественного транспорта нет конкретных идей по поводу их прокладки.

"В настоящее время вопрос строительства трамвайных линий стоит остро, но он не обсуждается. Однако это не означает, что он не в фокусе", - отметил он.

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