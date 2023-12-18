Ханлыг вступает в эру развития

Подготовлено видео о том, как после реконструкции будет выглядеть село Ханлыг Губадлинского района, расположенное на берегу реки Хакари.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Службе реставрации, строительства и управления №1 Восточного Зангезура.

Было отмечено, что село было полностью разрушено в период армянской оккупации.

Жилые дома и инфраструктура на территории села Ханлыг были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

Отметим, что 4 мая 2023 года Президентом Ильхамом Алиевым был заложен фундамент села Ханлыг. На I этапе в селе Ханлыг планируется строительство двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных частных жилых домов, административных зданий и объектов общественного питания. Здесь будут созданы все условия для устойчивого расселения населения.

Day.Az предлагает вниманию читателей ознакомиться с видеоматериалом:

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