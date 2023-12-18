В Университете АDА отметили "Всемирный день арабского языка"

18 декабря в Университете АDА при поддержке посольства Саудовской Аравии в Азербайджане и Центра арабских исследований был проведен "Всемирный день арабского языка".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала на мероприятии состоялось чтение аятов из священного Корана. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Саудовской Аравии.

Выступивший на мероприятии проректор Университета АDА Фариз Исмаилзаде отметил, что с этого года в университете начались занятия на арабском языке. Эти занятия проводятся как для студентов, так и для дипломатов.

"Связи между арабскими странами и Азербайджаном все больше расширяются. Поэтому мы уделяем внимание этой сфере. Уделяется большое внимание не только урокам арабского языка, но и арабской культуре", - добавил он.

Выступившие затем депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Фатма Йылдырым и Джейхун Мамедов отметили, что фундамент отношений страны с арабскими государствами был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Азербайджан сотрудничает с арабскими странами во многих сферах, является членом Организации исламского сотрудничества. Многие арабские компании инвестируют в Азербайджан, что также является импульсом развития связей между странами. Укрепление отношений с арабским миром еще больше повышает интерес к арабскому языку в Азербайджане.

На мероприятии выступил посол Саудовской Аравии в стране Иссам бен Салех аль-Джутейли, который рассказал о значимости арабского языка. Посол отметил, в частности, что этот язык широко распространен во всем мире, на нем говорит до миллиарда человек во всем мире. "Язык является мостом между культурами. Между нашими странами существуют глубокие узы в сфере культуры, и мы ожидаем, что эти узы, наше сотрудничество еще больше укрепятся", - сказал он.

Затем был продемонстрирован видеоролик, подготовленный Центром арабских исследований. Далее мероприятие продолжилось художественной частью с выступлениями студентов.

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