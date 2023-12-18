В Лянкяране 3-летний ребенок умер от кори

В Лянкяранском районе зарегистрирован смертельный случай от кори.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Ширинсу.

У жителя поселка Угура Эльвин оглу Аббасова 2020 года рождения неделю назад поднялась температура. Родителям удалось сбить ее, но на теле ребенка появились покраснения. Вчера у ребенка снова поднялась температура, была вызвана скорая помощь. Бригада врачей настояла на том, чтобы его срочно доставили в больницу, но родители возразили. После ухода врачей состояние ребенка ухудшилось, и он был доставлен в ЦРБ Лянкярана. Несмотря на усилия, врачам не удалось спасти его.

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