Будет объявлен специальный грантовый конкурс в связи с COP29

В начале 2024 года будет объявлен специальный грантовый конкурс, связанный с COP29.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае.

Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Помимо Азербайджана, свою кандидатуру выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении, Армения отозвала свою кандидатуру, поддержав Азербайджан. После этого Болгария последовала примеру Армении и также сняла свою кандидатуру.

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