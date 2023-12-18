В Азербайджан будут ввезены вакцины против кори для старшей возрастной группы

До конца текущего года в Азербайджан будут ввезены вакцины для прививок от кори граждан старшей возрастной группы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

"Министерство здравоохранения также предпринимает серьезные шаги касательно вакцинации против кори. В подведомственных учреждениях TƏBİB проводится вакцинация от кори. Ближе к концу года в страну планируется ввезти вакцины для старшей возрастной группы. Воспользоваться ими смогут и граждане, которые не вакцинировались в предыдущие периоды", - сказал он.

Отметим, что согласно информации министерства здравоохранения, в последние месяцы случаи заражения корью, связанные с "завозными" случаями из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана. Среди зарегистрированных случаев кори на территории страны иногда встречаются осложнения у детей из группы риска, а также развитие бактериальных инфекций, отсроченные обращения к врачу или неправильная диагностика.

Согласно "календарю профилактических прививок", действующему в стране в целях охраны здоровья детей и профилактики инфекций, все дети в возрасте от одного года до шести лет должны быть вакцинированы два раза против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!