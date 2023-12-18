Нужна ли справка о прививке от кори при зачислении в детский сад?

В соцсетях широко обсуждается вопрос касательно справки о вакцинации ребенка от кори при приеме в детсады.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию Азербайджана сообщили, что в соответствии с пунктом 4 статьи 3 постановления Кабинета министров "Об образцовом уставе дошкольных образовательных учреждений" при приеме в детсады требуются следующие документы: заявление на имя руководителя учреждения; копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); "обменный лист" ребенка; копия свидетельства о рождении ребенка; 2 фотографии ребенка 3х4; справка о состоянии здоровья.

"Обменный лист" - это документ, содержащий информацию о заболеваниях, перенесенных ребенком с рождения, и о прививках, которые ему были сделаны. При отсутствии каких-либо из вышеперечисленных документов, включая "обменный лист", прием ребенка в детский сад невозможен", - сообщили в структуре.

Отметим, что согласно информации министерства здравоохранения, в последние месяцы случаи заражения корью, связанные с "завозными" случаями из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана. Среди зарегистрированных случаев кори на территории страны иногда встречаются осложнения у детей из группы риска, а также развитие бактериальных инфекций, отсроченные обращения к врачу или неправильная диагностика.

Согласно "календарю профилактических прививок", действующему в стране в целях охраны здоровья детей и профилактики инфекций, все дети в возрасте от одного года до шести лет должны быть вакцинированы два раза против кори, эпидемического паротита и краснухи.

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