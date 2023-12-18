В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отпраздновали 30-летие ТЮРКСОЙ

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 30-летие международной организации ТЮРКСОЙ в рамках "Дней тюркской культуры" в Центре мировой культуры ЮНЕСКО.

Как сообщает Day.Az, от имени послов тюркских стран при ЮНЕСКО церемонию открыл координатор Елман Абдуллаев. С вступительной речью выступили заместитель генерального директора ЮНЕСКО Энтони Охеменг-Боама и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

В гала-концерте "Мы вместе" приняли участие артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана.

Как сказал С.Раев, ТЮРКСОЙ на протяжении 30 лет вносит огромный вклад в дело сохранения культуры, духовного наследия тюркских народов, его передачи будущим поколениям.

"ТЮРКСОЙ достойно выполняет миссию духовного золотого моста между тюркскими народами, объединенными одним языком, историей предков, одной судьбой, одной культурой. Тюркская культура играет большую роль, занимает важное место в человеческой и общемировой истории, в развитии цивилизации", - сказал С.Раев.

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