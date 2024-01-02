Тяжелое ДТП в Сабирабадском районе

В селе Гарагадж Сабирабадского района Азербайджана столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП пострадал находившийся в одном из автомобилей житель села Азадакенд Гусейнов Наби Бахтияр оглу (1998 г.р.). Он был госпитализирован в Ширванскую городскую больницу в тяжелом состоянии, но через несколько минут скончался.

По факту проводится расследование.

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