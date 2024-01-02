https://news.day.az/society/1626731.html Тяжелое ДТП в Сабирабадском районе - ФОТО
Тяжелое ДТП в Сабирабадском районе - ФОТО
В селе Гарагадж Сабирабадского района Азербайджана столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП пострадал находившийся в одном из автомобилей житель села Азадакенд Гусейнов Наби Бахтияр оглу (1998 г.р.). Он был госпитализирован в Ширванскую городскую больницу в тяжелом состоянии, но через несколько минут скончался.
По факту проводится расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре