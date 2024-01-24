https://news.day.az/society/1631733.html Стала известна дата выплаты всех социальных пособий
Стала известна дата выплаты всех социальных пособий
В Азербайджане на 26 января предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.
Отметим, что 10 января были выплачены пенсии за январь лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе. Сегодня же были выданы пенсии лицам, проживающим в регионах, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.
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