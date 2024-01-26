Завтра в школах начинаются зимние каникулы

С завтрашнего дня в общеобразовательных учреждениях начинаются зимние каникулы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, зимние каникулы продлятся пять дней, с 27 по 31 января.

Первый день занятий после каникул - 1 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!