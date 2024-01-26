https://news.day.az/society/1632241.html Завтра в школах начинаются зимние каникулы
Завтра в школах начинаются зимние каникулы
С завтрашнего дня в общеобразовательных учреждениях начинаются зимние каникулы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, зимние каникулы продлятся пять дней, с 27 по 31 января.
Первый день занятий после каникул - 1 февраля.
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