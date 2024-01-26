В Азербайджане снизилось количество коррупционных преступлений

В Азербайджане наблюдается снижение коррупционных преступлений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"В прошлом году в суд было направлено 172 дела в отношении 248 лиц, связанных с коррупционными преступлениями. В 2022 году в суд было направлено 235 таких дел в отношении 320 лиц",- отметил К.Алиев.

Генпрокурор также упомянул о проделанной работе в сфере борьбы с коррупцией.

"По рассмотренным в отчетный период представлениям пять человек были исключены из организаций, в которых они работали, шесть человек - освобождены от должности, одно должностное лицо - переведено на более низкую должность", - добавил К.Алиев.

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