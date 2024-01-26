https://news.day.az/society/1632291.html Повышена заработная плата военнослужащих ГПС Азербайджана
Повышена заработная плата военнослужащих ГПС Азербайджана
"Суммы месячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики" утверждены в новой редакции.
Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, министерство финансов должно осуществлять финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением настоящего решения, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.
Данное решение действует с 1 января 2024 года.
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