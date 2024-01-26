Завершена часть работ на дороге Худаферин-Губадлы-Лачин

Строительство дороги Худаферин-Губадлы-Лачин завершена на 50 процентов.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на общественных слушаниях по обсуждению документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), составленных по проектам строительства новых альтернативных автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачин, а также альтернативной дороги без въезда в город Лачин.

Было отмечено, что строительство дороги началось в 2021 году и завершится к концу 2024 года.

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