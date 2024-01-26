Перенесены исторические могилы и святилище, расположенные на дороге Худаферин-Губадлы-Лачин

При проектировании дороги Худаферин-Губадлы-Лачин под строительство попало несколько кладбищ.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на общественных слушаниях по обсуждению документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), составленных по проектам строительства новых альтернативных автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачин, а также альтернативной дороги без въезда в город Лачин.

Было отмечено, что во время строительства дороги, совместно с представителями соответствующих структур в Губадлы, проведя соответствующую документацию, на 18+800 км автомобильной дороги была обнаружена 61 могила. Были перенесены могила Яхши, относящаяся к XVII веку, между 36+500 - 36+700 км и святилище Сеида Бабиша Джафароглу на 30+450 км.

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