В Зангилане проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

В городе Зангилане проходит очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании присутствовали представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, а также представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Зангезурский экономический район, представители Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, Службы восстановления, строительства и управления № 1 и 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

На заседании были обсуждены вопросы восстановления и строительства, обеспечения экологической устойчивости при реализации проектов в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, работы, проводимые в Джебраильском районе в рамках азербайджано-турецкого сотрудничества в сфере лесоводства, работы по реконструкции систем питьевой и сточных вод, проводимые в Зангиланском и Джебраильском районах, восстановление кяхризов в Джебраильском районе и перспективы их использования в управлении водными ресурсами, вопросы достижения минимального воздействия на окружающую среду при реализации дорожно-инфраструктурных проектов, обеспечения сырьем, необходимым для дорожно-строительных работ, организации рационального использования месторождений полезных ископаемых, деятельность по разминированию в рамках экологической оценки и проектов по озеленению на освобожденных от оккупации территориях, управление твердыми бытовыми отходами и экологической оценки проектов, реализуемых в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

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