В селе Хоровлу Джебраильского района восстанавливаются кяхризы

В 2023 году в селе Хоровлу Джебраильского района начались восстановительные и строительные работы, также восстанавливаются кяхризы (подземная гидротехническая система).

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на заседании в Зангилане рабочей группы по вопросам экологии сказала старший консультант специального представительства Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, член рабочей группы Наргиз Гараджаева.

Она отметила, что в Джебраиле было более 100 кяхризов, но все они были разрушены во время оккупации. "В настоящее время в селе Хоровлу восстанавливаются пять кяхризов, полностью восстановлены два кяхриза, работы по восстановлению трех будут завершены в ближайшие месяцы", - сказала она.

По словам Гараджаевой, на первом этапе государственной программы "Большое возвращение" примерно до конца 2024 года численность населения в этом селе составит около 1395 человек.

"По прогнозам, в ближайшие годы численность сельского населения составит около 3 тысяч 500 человек", - отметила она.

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