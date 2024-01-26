Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули - ФОТО
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев, отправившаяся из Гарадагского района города Баку, прибыла в освобожденный от оккупации город Физули.
Как сообщили в среду Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, прибывшим в Физули семьям были вручены ключи от квартир.
В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), другие официальные лица.
На этом этапе в город Физули переселены 30 семей - 104 человека. Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 500 семей (1 854 человека).
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