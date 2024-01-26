В "Год солидарности во имя зеленого мира" будут реализованы крупные проекты

В этом году Азербайджан примет COP29, и главным пространством обсуждения мировых климатических вопросов и экологических проблем станет Баку. Это говорит об авторитете Азербайджана в мире.

Как сообщает Day.Az, об этом на проходящем в пятницу в Зангилане заседании рабочей группы по вопросам экологии сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов, руководитель рабочей группы Вугар Керимов.

"Следующее знаменательное явление - объявление текущего года "Годом солидарности во имя зеленого мира" соответствующим распоряжением главы нашего государства. Это возлагает на нас большую ответственность. Министерство экологии и природных ресурсов совместно с рядом соответствующих структур подготовило план мероприятий в связи с этим. В него включены крупные проекты, которые будут реализованы в масштабах всей страны, в том числе в Карабахе и Восточном Зангезуре", - сказал Керимов.

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