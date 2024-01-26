Судно на Каспии затопило водой

Сегодня около 21:00 затопило водой носовую часть пассажирского теплохода "PS 173" в районе Буллы на Каспии в 30 километрах от берега. К месту происшествия прибыли близнаходившиеся пассажирские суда "Гобустан" и "Гыз Галасы". Члены экипажа и пассажиры теплохода были эвакуированы .

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Отмечается, что в настоящее время угрозы жизни 25 пассажиров и 7 членов экипажа нет.

Судно "PS 173" было отбуксировано в сторону берега судном Caspian Spirit.

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