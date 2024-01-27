В Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что очаг землетрясения силой 3,5 балла залегал на глубине 62 км.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!