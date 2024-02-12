Вниманию водителей

В связи с монтажом на 72,5-м километре автодороги Баку - Губа - госграница с Российской Федерацией эстакады строящегося надземного пешеходного перехода 13 февраля с 09:00 до вечера будет обеспечено двустороннее движение по встречной полосе.

Как передает Day.Az, oб этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят быть внимательными при движении на указанном отрезки пути, соблюдать правила дорожного движения и требования временных знаков, установленных на участках, где ведутся работы.

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