Чем мы питаемся и почему?

Автор: Теймур Атаев

"Питайтесь дозволенным и благим из того, что Аллах

дал вам в удел, и будьте благодарны за милости Аллаха,

если вы поклоняетесь Ему" (Коран сура "Пчелы": 114).

Природный след

Если даже бегло проанализировать коранические аяты, где говорится о пище для человека, отчетливо усматривается, что речь, прежде всего, идет о природной еде: "Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поим вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы питаетесь ими" (сура "Верующие": 21). Обратим внимание, что упор тут делается (в т.ч.) на пользе для людей. Откровение раскрывает: "Мы пригоняем воду к сухой земле и выводим посредством нее посевы, которыми питаются их скот и они сами?" (сура "Поклон": 27). Т.е. скот становится полезным, вследствие естественного питания им самим. Аналогично звучит и следующее: "Вам дозволены морская добыча" (сура "Трапеза": 96).

Вместе с тем, в этом контексте фиксируется не только "животное" происхождение еды. Через призму создания всего и вся во имя творений Господа (включая аспект недр), подчеркивается: "Знамением для них является мертвая земля, которую Мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из пальм и винограда и заставили биться в них источники, чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими руками (или чтобы они вкушали плоды, которые они не создали своими руками)" (сура "Йa Cин": 33-35). Следовательно, с учетом сказанного в аяте: "Сегодня вам дозволена благая пища" (сура "Трапеза": 5), Аллах, как усматривается, призывает к естественной еде (природной), в современном звучании - натуральной (живой). Происходящей из созданного Творцом во имя людей!

Где особыми гранями, опять-таки, высвечивается ракурс полезности: "На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них Мы создаем более вкусными, чем другие" (сура "Гром": 4). Т.е. главенствует не вкусовой фактор сам по себе (хотя он - один из основополагающих), а ракурс подхода к пище с точки зрения укрепления жизнедеятельности организма.

Если конкретизировать аспект мясных продуктов, исламские каноны четко расписывают, какое мясо можно употреблять; каким образом дозволено забивать животных. Подход к этому очень основателен. Что, в связи с прозвучавшим выше, совершенно не удивительно.

Искусственный след

Но чем в основном потчуется сегодняшнее мировое сообщество? Наверное, каждый из нас прекрасно знает ответ на этот вопрос. Одна из наиболее отрицательных направленностей тут - замена в съестном рационе "чистой природы" на искусственно-неприродную. Когда вместо полезной для организма "естественно-родной" пищи (даже при ее минимальном потреблении), сплошь и рядом предлагаются "долгоиграющие" продукты. Мы же, к сожалению, как-то основательно не задумываемся (лишь иногда фиксируя про себя или вслух) над тем, что в целях обеспечения длительного срока хранения съестное подвергается глубокой переработке, лишаясь естественной энергии. Вследствие чего в такого рода еде предусмотренного для нашего блага "живого" остается значительно меньше, чем привнесенного в результате обработок, добавок, каких-то смешений, называемых элегантным словом "композиция".

Отрицательность этого - в факте неполноценного и некачественного насыщения (хотя внешне потребляется много еды). Наряду с чем, способствуя увеличению массы тела, съестное такого рода вносит в организм неблагоприятные (вредные) вещества. Т.к. потребление концентратов и консервированных продуктов загрязняет организм химическими загустителями, консервантами, красителями. Приводя к аккуратной и, на первый взгляд, нечувствительной смене природных белков, жиров и углеводов синтезом неких веществ с добавками (нередко с имитаторами запаха и цвета). В последнем случае используется модный термин "краситель".

А ведь есть еще другое элегантное понятие - эмульгатор, стабилизирующий крепость продукта. Даже такого, срок годности которого предусмотрен природой сутки-двое. Ну здесь уже проявляется фактор т.н. наполнителей. Кого наполнять - думается, ясно всем! А ведь речь идет о съестных продуктах, напрямую поступающих в наш с вами организм. Напомнить об этом приходится по причине того, что вышеизложенная констатация консистенций разного рода для еды соответствует...строительству зданий. Звучит абсурдно? Давайте не торопиться с ответом!

Организм человека = железобетонная конструкция?

Для начала попытаемся оценить любезно предоставленные Сетью данные о химических добавках для бетонов и строительных растворов. Прежде всего, мы узнаём, что высокое качество бетонных и железобетонных конструкций и сооружений достигается, в частности, правильным подбором состава бетонной смеси, использованием технологических приемов для ее приготовления и укладки и т.д. В целом, для получения бетона с заранее заданными структурой, свойствами и высококачественными показателями осуществляется разработка и производство новых вяжущих и заполнителей; создаются органические и неорганические модифицирующие добавки в виде механических смесей из серийно производимого сырья и их последующий синтез. Ассортимент же т.н. пластифицирующих добавок для бетонной смеси, в основном, состоит из продуктов на основе жидких и порошкообразных лигносульфонатов. Способствующих уплотнению получаемого материала.

Наверное, можно согласиться, что стиль приготовления важнейшего компонента для неживых зданий практически идентичен авторским решениям по вводу искусственных заменителей вместо натур-продуктов в целях их поглощения живым человеком. Тем самым, подход современных производителей искусственной еды к организму людей равносилен отношению к нему, как к железобетонным конструкциям. Откуда просматривается еще одна вопиюще возмущающая параллель.

Большинство т.н. пластифицирующих добавок в бетонные смеси неблагополучны в части воздействия на наш организм и окружающую среду (способствуя снижению долговечности строительных конструкций). Следовательно, все "едовые" заменители, наполнители и иже с ними также отрицательно воздействуют не только на нас, но и потомство!

Эко-культура и нравственность

К сожалению, сегодня для выпуска продукции непосредственно производители самостоятельно разрабатывают определенные техусловия, которым должен соответствовать "формат" товара: физико-химические показатели (жирность, содержание белков и углеводов, органолептические показатели) и т.д. Значит, во главу угла ставится не качество как таковое, а намерение быстрее и выгоднее реализовать товар, в особенности в рамках тотально перманентной конкуренции. Здесь и кроется основная причина уделения непосредственно производственному процессу значительно меньшего времени, чем организационному обеспечению продажи товара.

Вполне очевидно, что производство продукта может быть осуществлено как посредством натуральных ингредиентов, так и искусственных. Но если внешне физико-химические свойства произведенного практически одинаковы, то ценовая разница - неидентична. Т.к. товар с затратами на него "натуральностей" ни в кой мере, даже теоретически, не сможет быть равносильным цене неестественного продукта. Ведь для претворения натуральных ингредиентов в окончательный вид для потребителя необходим довольно длительный процесс, нередко требующий дотошного подхода и высококачественных (следовательно, дорогостоящих) технологий, в частности, для обеспечения сохранности и получения упаковки. Естественно, заменитель натур-продуктов окончательную цену делает более доступной для потребителя, т.к. процесс изготовления менее трудоемкий. А срок хранения (годности), наоборот, длительный.

Тем самым, вполне усматривается, что без морально-нравственной чистоплотности создавать живую еду просто-напросто невозможно. Т.к. в основной массе производитель заботится о собственной выгоде. И не беда, что за счет здоровья потчуемых.

Однако, в данном контексте высвечивается и иной факт, парадоксальный на первый взгляд. Тонкость в том, что длительная сохраняемость предлагаемого и смачно рекламируемого съестного товара устраивает далеко не только производителей. На переживаемом этапе общемировой беготни, суеты и постоянного чувства нежелания "опоздать" куда-либо многие из нас не то, что закрывают глаза на это, но, в буквальном смысле, довольны "многостабильным" сроком хранения продуктов. Т.к. не нужно думать о затрачиваемом времени на приготовление обеда: полуфакбрикаты, микроволновка, еще парочка дополнительных "сопроводительных материалов", и семья наедается. А параллельно вроде как избегаешь, в свете постоянных дорожных пробок и проблем парковки, часто ездить по магазинам. Где уж тут до калорий?

Время-время-время. Скорость, быстрота, "удобоваримость", пусть и за счет собственного здоровья. Но ведь мы несем ответственность не только за себя, но и за потомство, не так ли? Следовательно, морально-нравственный ракурс затрагивает не одних производителей, думающих о рентабельности. Мы и сами должны способствовать созданию ситуацию, чтобы волей-неволей не участвовать в регрессивных для нашего организма играх. В основе чего - следование словам Всевышнего.