В Азербайджане за допуск к фармдеятельности без сертификата предусмотрен штраф

Лица, участвующие в выписке лекарственных средств по рецепту и отпуске лекарственных средств, должны иметь высшее медицинское, высшее или среднее фармацевтическое образование соответственно, а также иметь сертификат, если с даты выдачи документа, подтверждающего их образование, прошло более 5 лет.

В ответ на запрос Day.Az в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана сообщили, что за допуск к практической медицинской и фармацевтической деятельности лиц (работников), не прошедших сертификацию в соответствии с законодательством, должностные лица штрафуются в размере от 800 до 1000 манатов, юридические лица - от 6000 до 8000 тысяч манатов.

Отметим, что согласно поправкам в закон "О лекарственных средствах", в рецептах предусматривается указание не названий лекарственных средств, а их компонентов. В настоящее время из-за поэтапной трансформации в системе "электронный рецепт" (reseptim.az) рецепты временно выписываются врачами как на бумажном носителе, так и в электронном порядке. Однако после завершения поэтапного перехода на эту систему в течение года рецепты будут выписываться только в электронном виде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!