Вниманию водителей

- По этим дорогам ограничено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана (NİİM) обратился к гражданам в связи с дорогами, движение по которым ограничено и которые ремонтируют сейчас в Баку.

Как сообщили Day.Az в учреждении, в настоящее время на нескольких улицах и проспектах столицы ведутся дорожно-ремонтные работы, транспортное движение ограничено.

Дороги, движение транспортных средств по которым ограничено из-за ремонта:

1. Участок улицы Александра Пушкина напротив железнодорожного вокзала, от пересечения с улицей Диляры Алиевой до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Участок проспекта Гасан бея Зардаби, в сторону парка Мусабекова, от пересечения с улицей Акима Аббасова до пересечения с улицей Гасана Меджидова;

3. Насиминский район, по улице 28 Мая (от улицы К.Сафаралиевой до улицы А.Пушкина);

4. Хатаинский район, от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до пересечения с улицей А.Пушкина;

5. по улице Диляры Алиевой, от пересечения с улицей А.Пушкина, возле сада Самеда Вургуна, в сторону пересечения с улицей Рихарда Зорге;

6. участок проспекта 8 Ноября (в сторону Зыхского шоссе) от улицы Хагани Рустамова до улицы "Центральный бульвар".

Ремонтируемые улицы и проспекты:

1. Наримановский район, на пересечении проспекта Молла Панаха Вагифа и улицы Ханифы Алескерова, в сторону улицы Джейхуна Гаджибейли;

2. Насиминский район, улица Диляры Алиевой, перед Азербайджанской Государственной Нефтяной Академией;

3. Хатаинский район, проспект 8 Ноября, перед нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева, в обоих направлениях;

4. Ясамальский район, улица Микаила Мушфига, напротив отеля "Badamdar Hotel", в обоих направлениях;

5. Насиминский район, на пересечении улицы Мирзаги Алиева и проспекта Азербайджана в направлении улицы Рашида Бейбутова;

6. Сабаильский район, на пересечении проспектов Бюльбюля и Нефтчиляр;

7. Насиминский район, на участке дороги от пересечения улицы Шамси Бадалбейли и проспекта Бюльбюля до пересечения с проспектом Азадлыг.

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