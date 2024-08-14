Вниманию водителей - По этим дорогам ограничено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана (NİİM) обратился к гражданам в связи с дорогами, движение по которым ограничено и которые ремонтируют сейчас в Баку.
Как сообщили Day.Az в учреждении, в настоящее время на нескольких улицах и проспектах столицы ведутся дорожно-ремонтные работы, транспортное движение ограничено.
Дороги, движение транспортных средств по которым ограничено из-за ремонта:
1. Участок улицы Александра Пушкина напротив железнодорожного вокзала, от пересечения с улицей Диляры Алиевой до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. Участок проспекта Гасан бея Зардаби, в сторону парка Мусабекова, от пересечения с улицей Акима Аббасова до пересечения с улицей Гасана Меджидова;
3. Насиминский район, по улице 28 Мая (от улицы К.Сафаралиевой до улицы А.Пушкина);
4. Хатаинский район, от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до пересечения с улицей А.Пушкина;
5. по улице Диляры Алиевой, от пересечения с улицей А.Пушкина, возле сада Самеда Вургуна, в сторону пересечения с улицей Рихарда Зорге;
6. участок проспекта 8 Ноября (в сторону Зыхского шоссе) от улицы Хагани Рустамова до улицы "Центральный бульвар".
Ремонтируемые улицы и проспекты:
1. Наримановский район, на пересечении проспекта Молла Панаха Вагифа и улицы Ханифы Алескерова, в сторону улицы Джейхуна Гаджибейли;
2. Насиминский район, улица Диляры Алиевой, перед Азербайджанской Государственной Нефтяной Академией;
3. Хатаинский район, проспект 8 Ноября, перед нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева, в обоих направлениях;
4. Ясамальский район, улица Микаила Мушфига, напротив отеля "Badamdar Hotel", в обоих направлениях;
5. Насиминский район, на пересечении улицы Мирзаги Алиева и проспекта Азербайджана в направлении улицы Рашида Бейбутова;
6. Сабаильский район, на пересечении проспектов Бюльбюля и Нефтчиляр;
7. Насиминский район, на участке дороги от пересечения улицы Шамси Бадалбейли и проспекта Бюльбюля до пересечения с проспектом Азадлыг.
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