Какой будет погода в первый рабочий день недели?

Обнародован прогноз погоды на 19 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 30-35° тепла, атмосферное давление упадет с 760 мм рт.ст. до 757 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 45-55%, днем 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди и град. Ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 17-22° тепла.

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